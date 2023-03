Koning Charles geeft huis van prins Harry aan Andrew: ‘Zeer wrede straf’

Koning Charles heeft de sleutels van Frogmore Cottage, het huis van prins Harry, aan prins Andrew aangeboden. De Amerikaanse stichting van Harry en zijn vrouw Meghan, Archewell, heeft bevestigd dat het paar is gevraagd het huis te verlaten. Het koppel heeft dan geen residentie meer in het Verenigd Koninkrijk, melden Britse media.

De laatste spullen van Harry (38) en Meghan (41) worden binnenkort naar Californië verscheept, waar het stel tegenwoordig woont. Ze hebben tot het begin van de zomer om te vertrekken. Aanvankelijk kregen ze slechts enkele weken, maar nu hebben ze tijd gekregen tot na de kroning.

Frogmore Cottage staat in Windsor en is onderdeel van het landgoed van koning Charles. Het was de eerste woning van Harry en Meghan. Zij kregen het vlak na hun bruiloft in 2018 van wijlen koningin Elizabeth. Toen het stel zo’n twee jaar later naar Californië verhuisde, hielden Harry en Meghan de cottage aan als hun Britse verblijf.



Volgens Page Six kreeg het paar het bericht van de koning 24 uur na het verschijnen van Harry's veelbesproken biografie Spare, waarin hij de koninklijke familie niet spaart. Hij schreef onder meer over zijn broer William die hem eens op de grond had gegooid tijdens een ruzie.

Koninklijk huis-verslaggever Omid Scobie, schrijver van het boek Finding freedom waaraan Meghan meewerkte, zegt op basis van ‘een goede vriend’ van het paar dat Harry en Meghan de uitzetting zien ‘als een zeer wrede straf’ van Charles. Het paar kan al enige tijd niet meer rekenen op beveiliging vanuit het koningshuis bij bezoek aan Groot-Brittannië, en het zwaarbeveiligde Frogmore Cottage was de enige plek waar ze zich nog wel met een gerust hart konden begeven, beweert Scobie. ,,Het is alsof de familie hen voorgoed uit het beeld wil snijden’’, zegt zijn bron.

In ongenade geraakte prins Andrew

Het paar is zelden meer in het Verenigd Koninkrijk te vinden en daarom zou koning Charles besloten hebben de woning aan zijn jongere broer Andrew te geven. Die zou binnenkort zijn huidige woning, de luxueuze Royal Lodge, uit moeten omdat Charles de toelages van Andrew zou willen beperken. Daardoor zou de Royal Lodge, tot groot ongenoegen van Andrew, te duur voor hem worden. Andrew zou nu slechts 280 euro per week betalen voor het herenhuis met dertig kamers, 98 hectare grond en een zwembad. Frogmore telt ‘slechts’ vier slaapkamers, een moestuin en een yogastudio.

Prins Andrew raakte in opspraak toen een vrouw hem ervan beschuldigde haar als minderjarige seksueel te hebben misbruikt. Het slachtoffer, Virginia Giuffre, deed aangifte. Andrew ontkende in alle toonaarden, maar kwam toch een schikking van miljoenen euro’s overeen om een rechtsgang te voorkomen. Hij is niet langer volwaardig lid van de koninklijke familie.

