Kon RTL echt niets beters bedenken voor Katja Schuurman?

Er is iets merkwaardigs aan de hand met de nieuwe RTL 4-show Gemaakt in Nederland, waarin oer-Hollandse merken in het zonnetje worden gezet. Het lijkt ontwikkeld voor de zwaar gesponsorde dagprogrammering in het weekend waar nog een gaatje was tussen de pareltjes Housevision en Van Passie naar Droombaan, wie kent ze niet. Maar op een onbewaakt moment heeft iemand bedacht dat dit ook best geschikt zou zijn voor maandagavond primetime. Waarschijnlijk omdat nieuwe zenderaanwinst Katja Schuurman nog geen programma had en Tijl Beckand ook nog een paar uurtjes moest vullen om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen.



Maar vooruit, dat er een hele serie wordt gewijd aan succesvolle Nederlandse bedrijven is nog tot daaraan toe. Onder het motto ‘Hollands glorie’ (als dit WhatsApp was, zette ik er de emoticon van het armpje met een geprononceerde spierbal bij) kun je daar journalistiek heus iets aardigs van maken. Met Topdokters en Het Rotterdam Project heeft RTL bewezen prima met serieuze onderwerpen uit de voeten te kunnen.