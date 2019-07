Komt Bospop te vroeg? Sting blijft optredens cancelen

Rechter bepaalt: Julio Iglesias krijgt er een kind bij

12:49 Een rechter in Valencia heeft in een slepende rechtszaak over de vraag of de Spaanse zanger Julio Iglesias (75) ook vader is van Javier Sánchez Santos, geoordeeld dat Iglesias inderdaad de vader is. De 42-jarige Sánchez is volgens het vonnis de biologische zoon van Iglesias en de Portugese ex-ballerina María Edite Santos.