Komiek en acteur Louie Anderson (68) overleden

Anderson brak in 1984 door als comedian toen hij verscheen in The Tonight Show met Johnny Carson. Daarna verscheen hij regelmatig op tv en acteerde hij in films als Ferris Bueller’s Day Off uit 1986 en Coming to America uit 1988.

In 1995 maakte Anderson de animatieserie Life With Louie, in Nederland beter bekend als Leven met Louie. De show was gebaseerd op zijn eigen leven en vertelde over een fictieve versie van hemzelf op 8-jarige leeftijd. De serie liep drie jaar en won twee Emmy’s. In Nederland zond FOX Kids het programma uit.

Anderson had eind jaren negentig kortstondig een eigen sitcom op CBS, maar deze werd al na zes afleveringen gecanceld. Ook was hij presentator van het populaire Amerikaanse programma Family Feud. In 2016 kreeg hij veel lof voor zijn rol in de FX-komedieserie Baskets, waarvoor hij eveneens een Emmy kreeg. Vorig jaar was Anderson te zien in de film Coming to America 2.

