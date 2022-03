Komiek Bob Saget niet genoemd tijdens het Oscar Memoriam-segment

Saget, die een klein handjevol optredens had in films waaronder Richard Pryor’s Critical Condition, trok de meeste verontwaardiging op sociale media. Hij was in Nederland vooral bekend van zijn rol als Danny Tanner in Full House en het presenteren van America’s Funniest Home Videos. Saget overleed in zijn slaap op 65-jarige leeftijd aan een hoofdtrauma. Hij had de avond ervoor nog opgetreden.