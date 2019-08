Kogel door de kerk: Jinek en Pauw vroeger op tv

Vervallen

,,Dit betekent niet dat die programma’s nooit meer zullen terugkeren. We kijken met de omroepen naar alle titels of ze geschikt zijn voor een ander uitzendmoment. De vraag is alleen of de frequentie even hoog is. Een andere mogelijkheid is dat programma’s korter of juist in langere versie terugkeren. Nog niets is geoormerkt om te verdwijnen. Verhuizen naar een andere zender is in principe níet aan de orde.’’