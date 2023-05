Koffietijd stopt: ‘We gaan er een mooie, laatste show van maken’

Glennis Grace bijna klaar met taakstraf: ‘Krabbel langzaam weer op’

Glennis Grace is ‘bijna klaar’ met de taakstraf die ze kreeg voor een geweldsincident in een Amsterdamse supermarkt. Het gaat naar omstandigheden goed met haar, laat ze weten: ,,Ik krabbel langzaam weer op, maar het was een heftige tijd. Al had ik het ook aan mezelf te danken.’’