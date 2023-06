Koekoek en ganzenlever op massief zilveren borden: pracht en praal bij staatsbanket voor koningspaar

Leerlingen

Het banket vindt plaats in de ‘grote galerij’ van het kasteel, waar eerst de volksliederen van Nederland en België klinken, gevolgd door tafelredes van beide koningen en twee keer een toost. Daarna wordt het eten uitgeserveerd op massief zilveren servies. Niet door lakeien zoals bij staatsbanketten in Nederland, maar door louter mannelijke leerlingen van een hotelschool in Brugge.

Hou deze site in de gaten voor de nieuwste afleveringen van onze podcast ‘Van Oranje’, een serie over de opmerkelijkste Oranjes uit de rijke geschiedenis van onze koninklijke familie. Beluister deze via onze site, of abonneer je via Spotify of iTunes om geen aflevering te missen.