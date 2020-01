Knuffeldag voor Wendy en zijn Bridget en André verloofd?

Tino Martin staakt show in Carré: ‘Getergd door droge kriebel­hoest’

20 januari Tino Martin heeft zijn optreden in het prestigieuze Carré vanavond na een paar liedjes moeten afbreken omdat hij last had van een droge kriebelhoest. Hij was te grieperig om door te zingen. ‘Ik ben vanbinnen een klein beetje gebroken.’