Kno-arts Marco Franken behandelde Eddie Vedder: ‘Een pluim krijgen van zo’n grootheid is fijn’

Marco Franken was de kno-arts die Pearl Jam-zanger Eddie Vedder weer aan het zingen kreeg. Als dank werd hij maandag door Vedder op het podium gehaald ,,Normaal werk je in anonimiteit. Dat ik dan op die manier van een dergelijke grootheid een pluim krijg is heel fijn.”

Pearl Jam was vorige week genoodzaakt twee concerten - in Wenen en Praag - te annuleren omdat frontman Eddie Vedder kampte met stemproblemen. Het was nagelbijten voor Nederlandse fans, want de band zou zowel zondag als maandag de Ziggo Dome aandoen. Hoewel er tot het laatste moment hoop was dat de show in Amsterdam zou doorgaan, werd het optreden van zondag alsnog lastminute gecanceld op doktersadvies van kno-arts Marco Franken.

Hoe kwam Franken, die een stembehandelcentrum in Voorburg heeft, in beeld bij de wereldberoemde band? ,,The word gets around”, legt Franken, die ook heeft samengewerkt met zangeres Anouk, aan deze site uit. ,,Mojo is de spil in dit verhaal. Zij zorgen goed voor hun mensen. Toen bleek dat Vedder stemproblemen had, hebben ze getracht een oplossing te zoeken. Toen kwamen ze bij mij uit. Dat speelde al toen ze nog in Praag waren.”

Quote Of het nou prins Bernhard, Adele of een andere grote wereldster is, dat maakt me niet zo veel uit Marco Franken

En zo mocht Franken een behandelplan opstellen voor een van ‘s werelds grootste artiesten. Wat hij precies voor Vedder gedaan heeft is beroepsgeheim, maar de arts legt wel graag zijn werkwijze uit. ,,Ik heb een mobiele unit, waardoor ik op locatie in de keel kan kijken. Vervolgens probeer je te achterhalen waar de klachten vandaan komen. Is het een infectie, overbelasting, een bloeding of iets anders? Als dat eenmaal duidelijk is, nemen we een tijdpad door. Bijvoorbeeld: als we twintig uur verder zijn, moeten we dit hebben bereikt. Zo werken we naar het eind toe.”

Nieuwe vriend

Dat einde bleek maandag in zicht te zijn. Dankzij Frankens deskundigheid én een opgeknapte Vedder, kon het concert maandagavond toch doorgaan. De frontman van de band was zo dankbaar, dat hij Franken in een bomvolle zaal bedankte. ,,We hebben een nieuwe vriend gemaakt in de afgelopen dagen. Als we hem eerder hadden ontmoet, hadden we misschien door kunnen spelen”, luidde het compliment.

Die waardering deed Franken goed. ,,Normaal werk je in anonimiteit. Dat ik dan op die manier van een dergelijke grootheid een pluim krijg is heel fijn.” Toch blijft de arts nuchter onder de gebeurtenis. ,,Of het nou koning Willem-Alexander, Adele of een andere grote wereldster is, dat maakt me niet zo veel uit. Het is uiteindelijk gewoon een patiënt.”

Het belang van de gezondheid staat voor Franken daarom altijd voorop. ,,Als ik in dit soort dingen betrokken word, wil ik het tot het einde meemaken. Er kan zich altijd onverhoopt een probleem voordoen. Ik zie het daarom ook meer als een noodzaak dat ik aanwezig was bij het concert. Al was het natuurlijk wel heel bijzonder om mee te maken.”

