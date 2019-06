Knabbel en Babbel krijgen splinternieuw serie op Disney+

De serie bestaat uit 39 afleveringen die ongeveer 7 minuten duren. Knabbel en Babbel, die het in het verleden vaak aan de stok hadden met Donald Duck, wonen nu in de grote stad en maken weer van alles mee. De serie is non-verbaal en combineert een traditionele animatiestijl met eigentijdse, komische verhalen.



Disney+ wordt in november in de Verenigde Staten gelanceerd. Mogelijk wordt de streamingdienst eerst nog in Nederland als test uitgerold.