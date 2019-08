Kliniek zet ‘schokkende’ filmbeelden maagverkleining Frans Duijts op Instagram

Schrijver Game of Thrones is blij dat serie is afgelopen

10:40 George R.R. Martin is opgelucht dat de serie Game of Thrones is afgelopen. De schrijver van de boeken waarop de serie is gebaseerd, voelde zich namelijk opgejaagd door de tv-versie van zijn verhaal. Dat vertelt hij in The Guardian. De schrijver moet nog twee boeken uit de reeks afmaken, plus verschillende spin-offs.