Klem op het witte doek: een smakelijk filmtoetje na een oneindig veel betere serie

AD Media Podcast ‘Denkt Khalid nu echt dat dat gestamel van hem een krachtig weerwoord was?’

Angela de Jong was all over the place wat media betreft. Natuurlijk was er de clash met Johan Derksen in Vandaag Inside. Die daarna weer besproken werd bij Renze op Zaterdag. En om het Droste-effect compleet te maken, wordt er in deze editie van de AD Media Podcast weer op teruggeblikt. Inclusief de mini-recensie van Angela over de audio-vormgeving van de podcast, om het nog een extra dimensie mee te geven. Volgt u het nog?

7:15