Klem-makers komen met dramaserie over toeslagenaffaire

‘Opzij’ in een nieuw jasje: lovende reacties over OG3NE en Herman van Veen om optreden in Matthijs gaat door

14 maart Herman van Veen heeft gisteravond de harten van de kijkers veroverd in de rubriek Forever Young in het programma Matthijs gaat door. Hij inspireerde met levenslessen, ontroerde met verhalen over vergeetachtigheid en maakte diepe indruk met een energieke versie van Opzij, samen met de meiden van OG3NE. Dochter Babette van Veen stak haar trots niet onder stoelen of banken: ‘Och, jongens, je zult zo'n vader hebben.’