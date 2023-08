Kledingstukken van ‘people’s princess’ Diana verschijnen binnenkort in Nederland

De kledingstukken maken deel uit van de tentoonstelling Royals & Rebels - British Fashion, die zaterdag 9 september opent voor publiek. De expositie omvat ook een eerbetoon aan de vorig jaar overleden ontwerpster Vivienne Westwood. Spektakelstuk van dit onderdeel is de trouwjurk die Westwood maakte voor Carrie Bradshaw in de eerste Sex and the City-film (2008) en die recent weer tevoorschijn kwam in het vervolg, And just like that…(2023).