Kjeld Nuis over relatiebreuk: ‘Ik ben te egoïstisch geweest’

Eind 2018 maakte Jill bekend niet meer samen te zijn met de olympisch schaatskampioen. Zelf had Nuis de breuk destijds nog wat langer stil willen houden, gaf hij toe. Over de reden van hun break-up is nooit echt openlijk gepraat, maar Nuis doet in een groot interview met Saskia Noort in de nieuwe LINDA., vanaf woensdag te koop, openhartig zijn verhaal.



Volgens Kjeld is de breuk voor een deel te wijten aan zijn egoïsme. Hij stelt verkeerde keuzes te hebben gemaakt wat betreft de aandacht die hij voor zijn gezin hoorde te hebben. ,,Als ik na twee weken trainingskamp thuiskwam, had ik na één of twee dagen meteen alweer een volgende klus. Zij dacht: ja, gast, nu bén je er eindelijk, waarom heb je niet meer aandacht voor ons?” legt hij uit.