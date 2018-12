Kitscherig en camp kerstfeestje gaat Mariah Carey prima af in Ziggo Dome

Haar initialen in goud met glitters, hardnekkige buien met nepsneeuw en een bovenmaatse spar met meer glinsterwerk dan die bij Donald Trump thuis.



Het decor van Mariah Careys kerstconcert in de Ziggo Dome was een glühwein-cocktail van kerstclichés en edelkitsch. En met een setlijst vol naar dennennaalden geurende klassiekers als Joy to the World en Silent Night was ook de muzikale inhoud eenduidig: Carey had een ode aan haar ‘favourite time of the year’ voorbereid.



Dat een kerstconcert op die manier een nogal campy aangelegenheid wordt, vond in de Ziggo Dome niemand erg. Het publiek had zich ervoor aangekleed: wollen kersttruien, rood-witte mutsen en snoeren met lampjes om de hals.