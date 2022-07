Kirsten Dunst en Jesse Plemons geven elkaar jawoord

Acteur Sam Elliott biedt excuses aan voor ‘homofobe’ opmerkin­gen

Sam Elliott heeft tijdens het Deadline Contenders TV-evenement zijn welgemeende excuses aangeboden voor het commentaar dat hij eerder had op de Oscarwinnende film The Power Of The Dog. De 77-jarige acteur erkende dat hij fout zat en onnodig mensen gekwetst heeft, terwijl dat niet zijn bedoeling was.

11 april