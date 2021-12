Kink-dj voert actie voor zorgpersoneel en haalt bijna 40.000 euro op: ‘Overtreft stoutste dromen’

Afgelopen maandagochtend startte de radiozender met de zogenoemde Album Top 1000 Zorg, een actieweek om geld in te zamelen voor het zorgpersoneel. Kink-dj Tim op het Broek draait vijf dagen lang (tot en met morgen) achttien uur per dag muziek, van 06.00 uur ’s ochtends tot middernacht. Een pittige klus, maar luisteraars kunnen Op het Broek mentaal ondersteunen door hem te sponsoren met een zelfgekozen bedrag. De dj steekt het geld dus niet in eigen zak, maar gebruikt het in samenwerking met de NVALT, de wetenschappelijke vereniging voor longartsen en longartsen in opleiding, om zorgpersoneel in het zonnetje te zetten.

Stoutste dromen

Op het Broek kan nog steeds niet bevatten dat de actie zo’n succes is. ,,Ik had van tevoren werkelijk geen enkel idee over wat ik moest verwachten aan opbrengst”, licht hij toe. ,,Kink is een kleine zender met bescheiden middelen, dus dat zoveel mensen ons weten te vinden en ons steunen in deze actieweek overtreft mijn stoutste dromen.”



De dj maakt het, ondanks zijn lange dagen, goed. ,,Het gaat beter met me dan verwacht”, zegt de Kink-dj over zijn gesteldheid na drie dagen, oftewel 54 uur radio. ,,De vele berichten van de luisteraars, maar vooral ook de te gekke muziek die ik mag draaien, slepen me er echt doorheen.”