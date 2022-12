Kinderen kunnen zorgeloos pakjesavond vieren: boek van Sinterklaas op allerlaatste moment terecht

Tot op het laatste moment bleef spannend of pakjesavond dit jaar door kon gaan of niet. Paardenpiet had het grote boek van Sinterklaas kwijtgemaakt en was uit schaamte alweer onderweg naar Spanje. Ook Hoofdpiet zag geen reden meer om in Nederland te blijven en en pakjesavond te laten slagen. „We gaan terug naar Spanje”, vertelde hij gisteren aan de Pieten. „Er is geen jutezak meer aan. Zonder grote boek en zonder pakjes kunnen we geen pakjesavond vieren.” Vanavond moest en zou het boek gevonden worden, anders ging het feest officieel niet door.

Aan al die zorgen bleek vanavond een eind te komen. Nadat Paardenpiet op Schiphol eindelijk - ja, ook de pieten hadden dit jaar last van de lange wachtrijen op de luchthaven - bij de douane was beland, bleek het verdwenen grote boek in de zak te zitten dat ze voor Ozosnel had meegenomen. Op het nippertje besluit Paardenpiet toch in Nederland te blijven. ,,Ik wil terug, ik moet naar Sinterklaas!’’ roept ze terwijl ze snel haar spullen pakt om terug te gaan naar het pietenhuis.

Daar staan alle pieten inmiddels opgesteld om medailles van Sinterklaas in ontvangst te nemen, voor hun goede werk. Als de pieten vervolgens willen vertrekken naar Spanje, komt Paardenpiet net op tijd aan, mét het grote boek. Pakjesavond kan uiteindelijk toch nog doorgaan en er wordt groot feest gevierd bij de Pieten. Daarnaast mogen niet alleen de Pieten, maar ook alle kinderen die dit jaar naar het Sinterklaasjournaal keken mogen zichzelf belonen met een medaille voor al hun goede hulp.

Volledig scherm Paardenpiet op Schiphol. © NPO

Kritiek

Een bedankje van Sinterklaas was dit jaar wel gepast, want de avonturen van de Sint en Pieten waren dit jaar spannender dan ooit. Naast alle geijkte hobbels ging het er deze winter namelijk iets lastiger aan toe voor de pieten. Kijkers zagen dit jaar hoe de pakjesboot door een lek naar de bodem van de Spaanse zee was gezonken. Hierdoor maakten veel kinderen zich zorgen of Sinterklaas nog wel de oversteek naar Nederland kon maken - met kritiek van ouders tot gevolg.

Bij de intocht in Hellevoetsluis bleek uiteindelijk dat de Sint per vliegtuig naar Nederland was gevlogen. De Sint werd vervolgens door het Sinterklaasjournaal onthaald op het vliegveld, vanaf waar hij met zijn nieuwe stoomboot - die speciaal voor hem was besteld en gebouwd in Hellevoetsluis - naar de haven van de vestingstad voer. Hier werd hij uiteindelijk onder luid gejuich van de vele aanwezigen welkom geheten in Nederland.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: