Kimberly gaat duet zingen met Waylon

Waylon was dit seizoen de coach van Kimberly tijdens The voice of Holland waarin zij de gedroomde finalist was, maar aan het slot van de halve eindstrijd werd weggestemd door de kijkers thuis. ,,Daardoor ging het duet met Waylon niet door. Dat stond gepland voor tijdens de finale. Heel cool dat dat er nu gaat komen”, aldus Kimberly Maasdamme die na The Voice veel op haar af zag komen.

Ze werd gevraagd om met de Ladies of Soul tijdens de finale van The Voice op te treden. Komend weekend staat ze met diezelfde Ladies of Soul tweemaal in Ziggo Dome, waarna ze ook geboekt is voor (de after party van) The Passion en het Ajax Gala.