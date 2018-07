Kimberley Klaver vindt kort na scheiding weer de liefde

,,Op een gegeven moment is er een vonk over gesprongen'', laat Kimberley weten aan weekblad Weekend . Ze geeft toe dat het snel is gegaan nadat ze de scheiding van autocoureur Bas Schothorst aankondigde. ,,Maar het proces van uit elkaar gaan met Bas, tijd voor jezelf nemen en iets nieuws beginnen, was al een tijd aan de gang. Doordat ik Michel al zo'n lange tijd ken, voelt het voor mij ook niet snel. Het voelt als het juiste moment voor de juiste steun, positiviteit en liefde.''

Vechtershart-actrice Kimberley Klaver stapte in 2014 in Amsterdam in het huwelijksbootje. Twee weken geleden maakte ze de relatiebreuk met Bas wereldkundig. ,,Na negen fijne, liefdevolle jaren zijn wij door verschillende redenen uit elkaar gegroeid'', schreef ze via Instagram. ,,Soms is het beter om elkaar los te laten en apart verder te gaan in het leven.''