Kim vergeet zich aan te kleden en Tony heeft geen spijt van tatoeages

Suzanne Kunzeler is nieuwe directeur content van BNNVara

Suzanne Kunzeler is benoemd tot directeur content van BNNVara. Daarmee neemt ze het stokje over van Robert Kievit. Dat maakt de omroep vandaag bekend. Kunzeler vormt per 1 mei samen met algemeen directeur Lonneke van der Zee het collegiaal bestuur van de omroep.

23 februari