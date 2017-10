Kim raadt Het Geluid en wint recordbedrag van 63.700 euro

Wat is Het Geluid?

Bij Het Geluid krijg je -zoals de naam als zegt- een geluid te horen. Als je in de uitzending doorgeeft wat te horen is, win je het bedrag dat Het Geluid op dat moment waard is. Standaard is Het Geluid 2.500 euro waard en dit bedrag stijgt elke keer dat er op Q-music een fout antwoord wordt gegeven. Dit jaar kon ook de Qmusic-app gebruikt worden om mee te spelen. Gebruikers van de app konden eenmalig voor Ja stemmen bij een antwoord in de uitzending. Als mensen dit bij het juiste antwoord deden wonnen zij ook een geldbedrag.



Het concept is niet nieuw. Ook in het buitenland bestaat een spel als 'The Secret Sound' en op de Nederlandse radio bestond in de jaren 60 ook al een soortgelijk spel. Sinds die tijd zijn er diverse varianten ontwikkeld, zoals 'De lach van 10' op Radio 10 en 'Win met de Zin' op 538 en 'De Stemband' op Veronica.