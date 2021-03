Kim-Lian van der Meij ontslagen uit ziekenhuis

Reggaemuzi­kant Bunny Wailer (73) van The Wailers overleden

2 maart De Jamaicaanse reggaemuzikant Bunny Wailer is op 73-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn manager bevestigd, meldt onder meer het blad Rolling Stone. Wailers werd bekend als lid van de reggaeband The Wailers waar ook Bob Marley en Peter Tosh in zaten.