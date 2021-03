Kim-Lian van der Meij in Zweden opgenomen in het ziekenhuis

Frans kasteel familie Meiland onder voorbehoud verkocht, voor circa 1 miljoen euro

27 februari Het Franse kasteel van de familie Meiland is onder voorbehoud verkocht. De koper is een Nederlander, zo vertelde de familie vrijdag aan tafel bij Jinek. ,,We hebben vanmorgen de handtekening gezet", aldus Erica Meiland, die toegaf opgelucht te zijn. ,,Ja, maar ik vind pas dat het echt is als het echt verkocht is.”