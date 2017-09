Kim Kötter en Jaap Reesema verwachten tweede kindje

,,Groot nieuws! Jaap, Muck en ik zijn dolgelukkig!", schrijft de 35-jarige Kim op haar Instagram-account. Het babynieuws is verwerkt in een speelse video. Zo staat er in koeienletters in het zand: 'BABY!' en rent de aanstaande vader in struisvogelpak om de kleine Muck (1) heen.



De nieuwe spruit wordt in maart 2018 verwacht. Het is nog niet bekend of het een jongen of een meisje is.