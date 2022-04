Kim Kardashian vreest voor uitlekken tweede sekstape

Eerder ontkende Kardashian dat er een tweede sekstape zou zijn van de escapades die ze met haar toenmalige vriend had tijdens haar 22e verjaardag in Cabo San Lucas. Nu beweren bronnen dat er wel degelijk ‘nieuw’ materiaal is en dat Kim in alle staten is en vreest voor uitlekken van expliciete beelden.

Het is onduidelijk of de beelden waar Kim voor vreest onderdeel zijn van de video die haar ex-man Kanye West teruggekocht zou hebben van Ray J. In januari liet West nog weten de laptop, met daarop de intieme beelden, zelf bij Ray J. te hebben opgehaald als een geste naar zijn ex-vrouw en hun kinderen, om hen te beschermen. Volgens Kardashian stonden er op dat filmpje slechts ‘gewone’ beelden uit het vliegtuig, waarop geen seksuele handelingen waren te zien.

Volgens Kims advocaten wil ze het hoofdstuk ‘sekstape’ ver achter zich laten. ,,Het is bijna 20 jaar geleden, ze heeft inmiddels vier kinderen en is verder gegaan met haar leven. Het feit dat ze zich nu nog steeds zorgen moet maken of haar ex eventueel opnieuw uit de school klapt is lager dan laag. Laat het rusten en denk aan haar kinderen, die ook alles ooit te zien krijgen.”