Kim Kardashian twijfelt na ophef bondagefoto’s over relatie met Balenciaga

Kim Kardashian weet niet of ze haar samenwerking met Balenciaga wil voortzetten na ophef over de recente reclamecampagne van het modehuis. De realityster is erg geschrokken van de ‘verontrustende beelden’ van kinderen met teddyberen waaraan bondagevoorwerpen zijn vastgemaakt.

Het Spaanse modehuis kwam vorige week onder vuur te liggen na het uitbrengen van campagnefoto’s. Daarop was naast de jonge meisjes met knuffels in tuigjes en andere bdsm-attributen ook een computerscherm te zien. Op het scherm was na inzoomen een document zichtbaar dat verwijst naar een rechtszaak over kinderpornowetgeving. Balenciaga bood na de ophef excuses aan, haalde de campagne offline en zei juridische stappen te nemen tegen de mensen die verantwoordelijk waren voor de set van de fotoshoot.

Ook Kim Kardashian, die vaak met het merk samenwerkt, kreeg kritiek op sociale media. Zeker toen ze vlak nadat de campagne uitkwam een foto van zichzelf met laarzen van het merk aan online zette. Kardashian hield zich tot nu toe bewust stil, zegt ze op Twitter. ‘Niet omdat ik niet walgde en verontwaardigd was over de recente Balenciaga-campagne, maar omdat ik met het team wilde spreken om zelf te begrijpen hoe dit kon gebeuren.’

Quote Als moeder van vier kinderen ben ik geschokt door de verontrus­ten­de beelden Kim Kardashian

‘Als moeder van vier kinderen ben ik geschokt door de verontrustende beelden. De veiligheid van kinderen moet met de hoogste achting in stand worden gehouden en voor pogingen om kindermishandeling van welke aard dan ook te normaliseren, is geen plaats in onze samenleving - punt uit’, voegt ze eraan toe.

De realityster gaat erover nadenken of ze wel wil blijven samenwerken met Balenciaga. Die keuze gaat ze baseren op het feit of het modehuis ‘de verantwoordelijkheid neemt voor iets wat nooit had mogen gebeuren’ en de acties die Kardashian hoopt dat het bedrijf gaat nemen op het gebied van de ‘bescherming van kinderen’.

