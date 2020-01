Kim Kardashian komt dit voorjaar met gevangenisdocumentaire

Alain Clark voelt zich vrijer door nieuwe album Sunday Afternoon: ‘Niets forceren’

11:30 Alain Clark komt vrijdag met een gloednieuw album: Sunday Afternoon. De release van de plaat viert de singer-songwriter met een clubtour, waarvoor hij op zes zondagmiddagen speelt in onder meer de Melkweg in Amsterdam, Hedon in Zwolle en TivoliVredenburg in Utrecht.