Kim Kardashian heeft jaar na overval in Parijs nog altijd trauma

Kim Kardashian verbleef vanwege de Fashion Week in de nacht van zondag op maandag in het luxe Hôtel de Pourtalès in Parijs. Een grote roodkleurige houten poort is het enige wat je aan de buitenkant van het verblijf voor de rijken der aarde ziet. Achter die poort op nummer 7 in Rue Tronchet is een wereld van luxe te vinden, die slechts voor een enkeling bereikbaar is.



In een van de negen appartementen, variërend van een bescheiden 90 vierkante meter tot 350 vierkante meter voor het twee verdiepingen tellende Sky Penthouse met dakterras, verbleef Kardashian. Voor een bedrag van 1.500 tot 15.000 euro per nacht verwachtte ze de nacht onder zacht dons door te brengen, omringd door meubels van Phillipe Starck en kunst van Keith Haring.



Rond 2.30 uur hoorde ze gestommel in het trappenhuis. Ze verwachtte dat het haar zus Kourtney was met haar vriendin. ,,Ik dacht dat ze dronken waren, dus ik riep, maar er kwam geen antwoord”, vertelt ze daarover in de reallifesoap Keeping Up With The Kardashians. Toen er geen reactie kwam, besefte ze dat iets niet pluis was. Ze probeerde de hulpdiensten in te schakelen. Kardashian wist echter het noodnummer in Frankrijk niet, dus zocht ze contact met haar bodyguard Pascal.