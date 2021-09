Kim Kardashian: Er bestaat geen nieuwe sekstape

Fred van Leer viert zijn verjaardag weer vanaf de bank: ‘Moest wel aantal traantjes wegpinken’

18 september De slingers en ballonnen kunnen uit de kast bij Fred van Leer, want de Rotterdamse stylist is jarig en mag 45 kaarsjes uitblazen vandaag. In plaats van in Ahoy viert hij zijn verjaardag dit jaar door corona alweer op de bank, maar dat mag de pret niet drukken.