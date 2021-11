Kim Kardashian en Pete Davidson weer samen gespot

Dinsdagavond werden de twee gespot bij restaurant Campania op Staten Island, waar ze volgens TMZ door de achterdeur werden binnengelaten en in een privévertrek aten. Woensdagavond brachten ze weer met elkaar door, deze keer in privéclub Zero Bond in Manhattan. Hierbij zouden wel meer vrienden aanwezig zijn geweest. Het afgelopen weekend gingen Kim en Pete met haar zus Kourtney en dier verloofde Travis Barker mee naar pretpark Knott’s Berry Farm, waar ze hand in hand gekiekt werden in de achtbaan.