Kim Kardashian en Anna Nooshin showen bikinilijf

Linkeroor Anna verbrand

We hebben het er liever niet over, maar toch moeten we het er hier even over hebben: vakantie van BN'ers. Anna Nooshin geniet in Californië van de aangename temperaturen en ze laat haar volgers meegenieten van de zon en van haar lichaam. De geboren Iraanse heeft nu weer een fantastisch badpak aan, maar ze verbrandde wel haar oor en haar knieën. Sterkte daar, Anna!