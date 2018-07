Kim Holland: Door nieuwe vriend ben ik voor eerste keer volledig monogaam

Polderpornodiva Kim Holland (49) heeft na een loopbaan van een kwart eeuw in de Nederlandse seksfilmindustrie besloten voortaan als honderd procent monogame vrouw door het leven te gaan. Volgens Yvonne Meulendijk - de echt naam van de nationale stoeipoes - komt dat door haar nieuwe vriend: de in België werkzame zakenman Mark Kruitwagen. ,,Hij wil me absoluut niet met anderen delen.''

Nadat haar relatie van maar liefst 23 jaar met ex-man Ruud Slakhorst op de klippen was gelopen, ontmoette de blondine eind 2015 haar huidige vriend Mark Kruitwagen. Nu, circa tweeënhalf jaar later, heeft Kim Holland bekendgemaakt dat ze een grote punt heeft gezet achter ruim twee decennia waarin ze buiten haar relaties om ook frequent gemeenschap had met andere bedpartners: mannen en vrouwen. ,,Speciaal voor Mark ben ik er mee gestopt'', vertelde Holland gisteren voor de camera van RTL Boulevard.

Volgens Mark Kruitwagen sprong de vonk tussen de twee niet gelijk over. ,,Eigenlijk hebben we na onze eerste ontmoeting vier of vijf maanden alleen maar koffie gedronken'', aldus Kruitwagen. Kim: ,,Ik voelde een onweerstaanbare aantrekkingskracht voor hem. Dat heb ik vanwege de spanning zo gelaten. Pas na drieënhalve maand gaf ik hem een eerste kus.'' Volgens Holland, die al een tijdje niet meer voor de camera's actief is, is ze smoorverliefd op de van oorsprong Nederlandse zakenman.

Kwaliteiten

Met haar monogamie komt ze tegemoet aan de levenshouding van haar nieuwe vriend. ,,Ik kan goed delen'', schetst Mark. ,,In de kroeg geef ik altijd als eerste een rondje, maar Kim is van mij en daar mogen echt geen anderen aanzitten.'' Volgens Kim kan ze zich makkelijk tot alleen Mark beperken omdat 'hij één van de meest uitdagende mannen ooit' in bed is. ,,Het komt echt door de manier waarop hij en ik intiem zijn'', verzekert Kim Holland die tegenwoordig te boeken is als motiverend coach voor het bedrijfsleven. Daarnaast is ze nog steeds zijdelings betrokken bij haar seksfilmpjes- en webcamimperium. Wat precies de bedkwaliteiten zijn van haar vriend, liet Kim giechelend in het midden. Eén tipje van de sluier lichtte ze wel op. ,,We dansen vaak naakt door het huis en doen het gemiddeld drie keer per dag.''

Kim Holland vertelde al eerder hoe gelukkig ze is met Mark Kruitwagen. De twee vinden elkaar in alles: ze ondernemen trektochten in de bergen, houden van hetzelfde eten en staan graag samen aan het aanrechtblad. Maar het is niet alleen koken wat de klok slaat tussen de potten en pannen in huize Holland. ,,We houden het speels door elkaar op verschillende plekjes uit te dagen, zo zorgen we voor de juiste spanning.'' En: ,,Seks vanuit lust is natuurlijk fantastisch en prima, maar seks vanuit liefde is oneindig en geeft altijd superpositieve resultaten.''