Kim gekiekt in niemendalletje, Chantal gaat voor roze lokken

Sylvie kiest voor snoepige outfit

De vrijdag van Georgina

Het lijkt erop dat Georgina's dag niet al te soepeltjes is verlopen. Ze deelt een kiekje waarop ze met een lichtelijk gefrustreerd gezicht van de camera wegkijkt. ,,Dit is een maandag vermomd als vrijdag", schrijft ze erbij.

Frans heeft vriendje

Frans Duijts heeft vandaag een selfie gemaakt met één van zijn maatjes. Op Instagram schrijft de volkszanger bij het plaatje: ,,Wij zijn twee vriendjes." Bij zijn volgers is wat verwarring ontstaan: ,,Wie is nou wie?!"

Estelle traint bips

Het is weer een sportieve dag voor Estelle Cruijff. De socialite is de sportschool ingedoken om haar bilpartij eens een goede training te geven. Daar post ze op Instagram een filmpje van. 'Goed bezig hoor!', merkt een volger op.

Kim maakt fans gek

Ze post dagelijks kiekjes waarop ze een verleidelijke blik showt en ook vandaag is het weer raak. Kim Feenstra weet haar fans helemaal in te pakken met een foto waarop ze een mysterieuze blik toont en gehuld is in slechts wat ondergoed. 'Jezus! Sexy!', zwijmelt een mannelijke volger.