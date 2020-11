Kim Feenstra in tranen bij eerste keer uit huis zonder zoontje: ‘Ik wilde omkeren’

‘Voor het eerst in vijf weken dat ik urenlang voor mijn gevoel (het waren er maar drie) verwijderd was van mijn hart en ziel’, aldus Kim. ‘En onderweg miste ik mijn zoon. Ik dacht aan hem, voelde en hoorde hem. Zijn geur, zijn geluidjes. Tijdens het rijden kwamen de tranen. En wilde ik het liefst omkeren en naar huis. Met de tranen kwamen ook de lekkende borsten en dat was dan weer minder’, aldus de openhartige Kim, die de deur uitging om een nieuwe auto op te halen. Zoon Brooklyn bleef achter bij zijn vader.



Kim moet nog wennen aan haar leven als moeder, maar het gaat volgens haar hartstikke goed. ‘Het gaat zoals het komt. De ene nacht zijn we heerlijk aan het slapen en maar één keer wakker en de andere nacht weet ik van voor niet meer hoe ik van achteren heet. But it's all good’, verzekert ze. ‘Wat geniet ik van deze nieuwe fase.’



Het model beviel vorige maand van haar eerste kindje.