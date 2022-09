Kim Feenstra beleeft ergste ‘struggle’ ooit in Zeeman-winkel, maar dan maakt zoontje alles goed

met foto'sModel Kim Feenstra (37) maakt indruk op haar volgers met een openhartig verhaal over haar gevoelens als moeder. Ze bekent dat ze terugdacht aan haar glamourbestaan in Miami toen een alledaags bezoekje aan Zeeman deze week door een woedend zoontje uitmondde in een van de ergste ‘ struggles ’ die ze ooit meemaakte. Alles sloeg om toen het ventje drie woorden sprak.

Regenlaarsjes, daarmee begint het verhaal van Feenstra tegenover haar 607.000 Instagram-volgers. Zoontje Brooklyn (1,5) kan niet zonder. Deze week spotte hij een knalroze paar bij de winkelketen en hoewel ze vier maten te groot waren, moest hij ze passen.

Kim liet hem begaan en rekende haar eigen spullen af, om haar zoon vervolgens aan te treffen ‘onderin in een kledingbak, tussen poncho’s en regenlaarzen’. De roze laarsjes had hij aan, maar wel andersom. Hup uit de bak, eigen schoenen aan en naar huis, was de bedoeling. Dat liep anders.

Quote Als je mij vijf jaar geleden had gezegd dat ik nu met een kind van bijna twee in discussie zou komen, had ik je uitgela­chen

‘Toen ik hem eruit wilde halen, kreeg hij bijna een mental breakdown, wat gepaard ging met een hoop gedoe en geschreeuw jegens mij. ‘Neeeeeeee!!! Jij niettttttt!’ gilde hij. Je begrijpt dat ik natuurlijk de meest vreselijke moeder op aarde was, want hoe haalde ik het in mijn hoofd om hem uit een bak vol regenattributen te trekken. Moord en brand. En dan moest ik ook nog de roze laarzen uit zien te krijgen en omwisselen voor zijn eigen. Please Lord, work with me...’

Een kind met een driftbui is uiteraard niet zo uitzonderlijk. Maar juist dat maakt het verhaal voor volgers zo herkenbaar, schrijven ze. En hoewel ze er zelf niet over rept, helpt het ongetwijfeld niet als iedereen in de winkel je herkent. ‘Ik heb veel shit meegemaakt en weet wat het is om te ‘strugglen’, maar boy, dit is een heel nieuwe definitie van struggle’, schrijft ze.

Quote Ik dacht een paar seconden aan mijn jonge dertiger jaren, toen ik nog in Miami woonde en genoot van de sexy lifestyle

‘Toen we eindelijk bij de kassa aankwamen - lees: uitgeput en verwilderd - begon de hysterica opnieuw, want hij moest en zou achter de kassa staan. Als je mij vijf jaar geleden had gezegd dat ik nu met een kind van bijna twee in discussie zou komen, had ik je uitgelachen. Met een kind in discussie? Die moet gewoon luisteren en doen wat ik zeg. Toch? Yeah right.’

Ze stonden buiten. ‘Hij was nog steeds boos op mij, want ik kreeg blikken toegeworpen van heb ik jou daar. Toen we bij de auto aankwamen, ging hij demonstratief op de grond zitten, trok hij zijn laarsjes uit en gooide ze op de grond. Hij keek me aan en zwaaide met zijn vingertje richting mijn gezicht. ‘Jou stouttttt!’

Toen Kim het jongetje in zijn autostoel wilde zetten, werkte hij met ‘oerkracht’ tegen. Eenmaal ‘afgepeigerd’ achter het stuur schrok ze zich wezenloos toen de radio aan ging en Papegaaitje leef je nog op ‘volume 22' uit de boxen kwam. ‘Ik dacht een paar seconden aan mijn jonge dertiger jaren, toen ik nog in Miami woonde en genoot van de sexy lifestyle die ik daar had’, bekent Kim.



Lees door onder de foto van Kim uit haar tijd in Miami:

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De moraal

Waarom deelt ze zoveel details over een middagje shoppen? Het gaat om de moraal.

Quote Het raakte me diep en het was het allermooi­ste wat iemand ooit tegen me zei

‘We waren al even op de weg toen ik een klein stemmetje plots hoorde: ‘Af joee mama!’ (love you mama!). Het raakte me diep en het was het allermooiste wat iemand ooit tegen me zei. Ik legde mijn hand op zijn blote voetjes en zei: ‘Jij bent het allermooiste wat ik heb.’ Ik had nooit verwacht dat ik mezelf zo klein, groot, zwak en krachtig tegelijk kon voelen op hetzelfde moment door een bijna 2-jarige. Opvoeden en geduld hebben is niet altijd makkelijk. Maar je krijgt er echt zoveel voor terug. En daar is niks aan gelogen.’

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de nominaties voor de Televizier-ring, de clash tussen Angela de Jong en Johan Derksen, het statement van Linda de Mol en het schrappen van Het Dorp. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: