Kijkwijzer: Het is overduidelijk dat Pietje Bell niet meer ‘voor alle leeftijden’ is

met video Meisje dat Let it go zong in schuilkel­der in Oekraïne op podium verrast door cast Frozen

Amelia Anisovych, het 8-jarige meisje dat met een filmpje waarop ze vanuit een Oekraïense schuilkelder Let It Go zong de hele wereld over ging, heeft een enorme verrassing gekregen. Ze mocht in de OVO Arena in Wembley haar zangkunsten ten gehore brengen, toen plots de cast van de West End-versie van Frozen het podium betrad. Dit tot grote vreugde van de kleine Amelia.

26 december