Kijktip voor vanavond: Russel Crowe als de Harvey Weinstein van Fox News

Ontknoping nadert Nikkie de Mol? Logisch is bij Wie is de Mol? helemaal niet logisch

22 oktober De ontknoping van Wie is de Mol? nadert. Wie saboteerde toch steeds het spel? Jeroen Kijk in de Vegte of toch Nikkie de Jager? In de rubriek Doorgraven volgden verslaggevers Gudo Tienhooven en Dennis Jansen het programma op de voet, maar ze komen ieder tot een andere conclusie.