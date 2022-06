Kijkers MTV kiezen Spider-Man: No Way Home als beste film

Spider-Man: No Way Home heeft zondag bij de MTV Movie & TV Awards de prijs voor beste film gewonnen. Hoofdrolspeler Tom Holland ging er vandoor met de award voor beste acteerwerk in een film.

In de televisiecategorieën ging de winst naar Euphoria en kreeg de Amerikaanse actrice Zendaya de award voor beste acteerwerk voor haar rol in die serie. De prijzen worden bepaald door het publiek, dat via de site van MTV kan stemmen. Winnaars krijgen een beeldje in de vorm van een bak popcorn.

De jaarlijkse MTV Movie & TV Awards kennen een aantal categorieën die bij de meeste andere awardshows ontbreken. Zo ging de prijs voor beste ruzie naar Sydney Sweeney en Alexa Demie uit Euphoria, won Daniel Radcliffe de award voor beste schurk voor zijn rol in The Lost City en ging de prijs voor beste held naar Scarlett Johansson in Black Widow.

De award voor beste zoen ging naar stuntman Sean ‘Poopies’ McInerney en de slang die hem bijt in stuntfilm Jackass. Ook Tom Holland en Zendaya, die na jaren speculatie de laatste maanden open lijken over hun relatie, waren genomineerd, voor hun kuswerk in Spider-Man.

Jack Black mocht zondagavond in Santa Monica de oeuvreprijs Comedic Genius Award in ontvangst nemen. Black was de vijfde ontvanger van de prijs voor acteurs die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de wereld van comedy. De laatste winnaar was Sacha Baron Cohen in 2021.