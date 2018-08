Kijkers Mr. Frank Visser verkneukelen zich om bekvechtende Conny en Tilly

Dat de haat tussen de twee dames diep zit, was goed te merken in de aflevering van vanavond. Het is overigens niet de eerste keer dat Conny en Tilly tegenover elkaar stonden, eerder kibbelden ze al over koude pannenkoeken. Ook bij die ruzie moest Mr. Frank Visser te pas komen.



Het bezoek van de 'rijdende rechter' heeft toen niet bepaald geholpen, want Conny en Tilly blijven elkaar pesten. Zo deed Conny uit de doeken dat ze stiekem een schroef in de boom van heeft Tilly gedraaid, waardoor het boompje het niet heeft gered. Ook bestookten de twee elkaar met keiharde muziek en beschuldigden ze elkaar van stalken.



Oordeel

Nadat Mr. Frank Visser bij beide dames de situatie kwam controleren, volgde er een oordeel. ,,Wie vanaf vandaag nog tv, radio, muziek, of wat dan ook, zo hard aanzet dat de buren het kunnen horen, moet een boete betalen van 1000 euro", oordeelde Mr. Frank Visser.



Conny kreeg daarnaast de opdracht om haar vloer te isoleren, zodat Tilly geen geluidsoverlast meer heeft. ,,Wie nu nog iets van de buren kapot maakt, krijgt een boete van 500 euro per dag met een maximum van 10.000 euro."



De boetes zijn echter niet dé oplossing, stelde Mr. Frank Visser. ,,Eén van jullie moet verhuizen. En daar kan ik niet voor zorgen, maar de woonstichting wel."