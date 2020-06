Kijkers houden het niet droog bij optreden Di-rect met Soldier On op Veteranendag

Hans Croiset en Johanna ter Steege bij protest van acteurs bij Kamerdebat over cultuur

10:27 Een stuk of tien kunstenaars demonstreren bij de ingang van de Tweede Kamer. Die praat maandag met cultuurminister Ingrid van Engelshoven over het kunstbeleid in de komende vier jaar. De betogers hebben een loper, gemaakt van theateraffiches, uitgelegd voor de deur van het Kamergebouw op het Plein.