Kijkers geroerd door hecht gezin in Steenrijk, straatarm dat sprakeloos is als ze villa van vastgoedman in Breda zien

BREDA - Met een weekbudget van negentig euro drie kaartjes kopen voor een concert van André Hazes jr. zat er voor Marco en zijn kinderen Leroy en Nick de afgelopen jaren niet in. Toch kwam Marco’s droom gisteren uit. 786.000 kijkers zagen in Steenrijk, straatarm hoe Leroy en Nick hun vader verrasten met tickets voor een show van de volkszanger. Het bezorgde niet alleen het Friese gezin tranen, ook de mensen thuis waren geroerd.

In het Friese Gorredijk woont vader Marco met zijn zoons Nick en Leroy. Nadat zijn vrouw het gezin verliet voor een andere man en Marco ook nog eens zijn baan verloor, stapelden de financiële problemen zich op. Ze hebben het niet breed en moeten het doen met negentig euro per week. Geld voor nieuwe kleding, uitjes of sporten is er niet, maar de mannen hebben een hechte band en proberen wat van het leven te maken.

Vastgoedman Wesley Adema en zijn vrouw en kinderen kennen die strubbelingen niet. Het gezin woont in een villa in Breda, heeft twee Lamborghini’s én een Bentley op de oprit staan en ze gaan op vakantie wanneer ze maar willen. Adema wilde zijn zoons ‘de andere kant van de medaille laten zien’ en gunde het een andere familie om eens in weelde te leven. En dus besloten ze mee te doen aan Steenrijk, straatarm.

Marco, Leroy en Nick keken hun ogen uit toen ze bij het paleis van de Adema’s arriveerden. Met een weekbudget van 2750 euro waren ze eindelijk in de gelegenheid om leuke dingen met elkaar te doen, zoals luxueus uit eten en shoppen. En winkelen was hard nodig, want Marco had al in tijden geen nieuwe kleding voor zichzelf gekocht.

Met een glimlach van oor tot oor kwam hij, met een roze trui aan, uit de paskamer tevoorschijn. ,,Het was lang geleden dat ik er zo bij kan lopen. Anders loop ik in een trainingsbroek en T-shirtje”, zei Marco met de tranen in zijn ogen. ,,Het doet me heel wat. Ik ben nu even sprakeloos”, snikte hij. Leroy en Nick waren blij voor hun vader. ,,Ik gun het hem zo, dat hij een keer wat leuks heeft. Daar ben ik echt blij mee.”

Verrassing

Leroy en Nick hadden bovendien nog een verrassing in petto voor hun vader. Zonder zijn medeweten hadden de jongens tickets gekocht voor een concert van André Hazes jr., van wie Marco groot fan is. Tijdens een etentje in een luxe restaurant besloten Leroy en Nick het cadeau aan hun vader te geven. ,,Je staat altijd voor mij klaar, ook altijd voor Leroy. Je hebt ons opgevangen toen moeke wegging, en jij had het daar ook eerst heel zwaar mee en wij ook. Daarom hebben wij deze verrassing voor je geregeld, omdat wij heel veel van je houden.”

Bij het openen van de envelop hield Marco het niet meer droog. ,,Hazes”, constateerde hij. Leroy en Nick sloegen ondertussen een arm om hun vader heen. ,,Gaan we lekker gezellig met zijn drieën nog een leuke dag maken”, zei Nick. Marco kon het nauwelijks bevatten. ,,Nou ja, ik had de tranen wel in mijn ogen. Ik had dit echt niet verwacht. En dat deed me wel wat”, zei hij later emotioneel.

Op de dag van de ontmoeting spraken beide gezinnen hun dank uit voor het avontuur. Adema en zijn vrouw hadden het gezin al verrast door een extra bed te regelen voor een van de jongens, maar daar bleef het niet bij. De vastgoedman wilde Marco in de toekomst graag ondersteunen om financieel onafhankelijk te worden. ,,Wie weet verbaast het je nog, wat er toch nog mogelijk is. En wie weet dat dat kan, als we daar samen naar gaan kijken. Ik zou jullie daar heel graag mee willen helpen.”

Gunfactor

Op sociale media bleef de tweede aflevering van Steenrijk, straatarm niet onopgemerkt. Kijkers twitterden volop over de hechte band tussen Marco en zijn zoons. ‘Klasse hoe ze het samen toch rooien. Tranen voor een concertkaartje van Hazes junior. Stille tranen. Het is je zó gegund, vader. En nu nog een aanbod voor een baan’, schreef iemand. En een ander: ‘Wat een fijne harmonieuze sfeer in dit mannengezin... onbetwist de gunfactor.’

