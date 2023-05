Kijkers genieten van Peter Koelewijn (82) bij Even tot hier met lied voor aanstellerige voetballers

Als voetballers willen dat supporters zich beter gedragen en niets meer op het veld gooien, moeten ze eerst zelf het goede voorbeeld geven. Dat betoogden Niels van der Laan en Jeroen Woe in hun NPO 1-show na de bekerfinale tussen Ajax en PSV van vorige week. Voetbalfans richtten na de wedstrijd een ravage aan in de Kuip en hoewel dat volgens het duo niet goed te praten is, begrepen ze de frustratie wel.

,,De wedstrijd was niet om aan te zien werkelijk’’, zei Jeroen Woe. De finale was vooral een aaneenschakeling van opstootjes en irritaties, of zoals Van der Laan omschreef: ,,Vechten, vallen, rollen, vallen, duwen.’’ Het meest irritant is nog het eeuwige doorrollen van spelers die vaak zelfs niet eens zijn aangeraakt, vinden de twee.

Quote Je trekt een gezicht alsof je dood wordt gemaakt, maar je werd niet eens geraakt Peter Koelewijn, Tekst uit de nieuwe versie van Kom van dat dak af

De grootste aansteller? Steven Bergwijn, aldus de comedians. Die rolde nog kermend over het veld toen de lichten in het stadion al uit gingen, grapten ze. Voor hem en zijn collega’s hebben ze maar één boodschap: stel je niet zo aan en kom van dat veld af. ,,Dat is toch dat liedje?’’, sprak pianist Miguel Wiels zijn bekende zin. ,,Van Peter Koelewijn?’’

Hoe oud is Peter Koelewijn?

En daar was hij, de zanger die met de band Peter en zijn Rockets 63 jaar geleden doorbrak met Kom van dat dak af. Voor Even tot hier zong hij nu Kom van dat gras af, met teksten als: ,,Je trekt een gezicht alsof je dood wordt gemaakt, maar je werd niet eens geraakt.’’ En: ,,Kom van dat gras af, dat deed je geen zeer/dat pikken wij niet meer.’’

De zanger bracht het lied met dezelfde energie als zes decennia geleden, voor veel mensen reden om te googelen hoe oud hij eigenlijk is. Het antwoord: geboren in 1940, 82 jaar. ‘Staat hij daar even te rocken op zijn witte gympen’, luidde een van de vele positieve reacties op Twitter, waar zijn naam trending was. ‘We hebben het dan wel altijd over de Rolling Stones... maar onze eigen nederpopkoning Peter doet het met z’n 82 jaar ook nog steeds goed’, reageerde een ander. En: ‘De man heeft op zijn 82ste meer energie dan ik op mijn 55ste!’

Niet alleen Peter, ook de nieuwe versie van zijn hit krijgt lof. ‘Ik stel voor dat alle supporters dit instuderen en bij de eerstvolgende wedstrijd uit volle borst zingen zodra de eerste aansteller de grasmat raakt’, klinkt het bijvoorbeeld. ‘Verplicht draaien in de kleedkamers’, voegt een ander daaraan toe.

Even tot hier was met bijna 1,8 miljoen kijkers net niet het best bekeken programma van de dag, in tegenstelling tot de afgelopen weken toen dat wel het geval was. Op de dag van de kroning van Charles trok het achtuurjournaal op NPO 1 net iets meer kijkers, ruim 1,8 miljoen.

