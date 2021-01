Kijkers geamuseerd door historische fouten in Bridgerton: ‘Oh kijk, een Primark’

De historische reeks Bridgerton is een enorm succes op Netflix: tijdens de eerste 28 dagen op streamingplatform Netflix werd de reeks al door meer dan 63 miljoen accounts bekeken. Grondig bekeken, want enkele Twitter-gebruikers konden enkele foutjes ontdekken.



Zo merken heel wat kijkers op dat er in een van de scènes een gele lijn op straat te zien is, die aanduidt dat er daar niet geparkeerd mag worden. Die lijnen werden voor het eerst in de jaren ‘60 in het Verenigd Koninkrijk geïntroduceerd, terwijl de reeks zich afspeelt in 1813. ,,Ik wist niet dat de Britten uit de 19e eeuw zo'n pioniers waren", lacht een gebruiker. En ook: ,,Ik heb erg genoten van Bridgerton, maar serieus: een gele lijn, ondanks alle technologie waarover de filmmakers tegenwoordig beschikken?”

(Lees verder onder de tweets)

Primark

En er zijn nog heel wat meer foutjes te spotten. Zo kunnen kijkers moderne straatlichten zien, parkeerbordjes en moderne deurbellen. En nog opvallender: ook posters van modeketen Primark werden verschillende keren opgemerkt. Die keten werd pas in 1969 opgericht. Sommige scènes werden zelfs vlakbij een filiaal van de winkel in Bath opgenomen. ,,Als iemand nieuwsgierig is naar waar ik woon, kijk dan gewoon naar Bridgerton", schrijft een fan. ,,Ik kan je in verschillende scènes op de Primark vlakbij wijzen." En ook: ,,Als iemand denkt dat Bridgerton chique is, dat gebouw daar links is de Primark.”

Vorige week kondigde Netflix trouwens aan dat er een tweede seizoen van Bridgerton komt. In plaats van Daphne, die in het eerste seizoen de hoofdrol speelde, zullen we deze keer het leven van haar broer, Lord Anthony Bridgerton, van dichterbij bekijken.