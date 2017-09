Kijkers DWDD vallen over 'gruwelijk' rood haar Roxeanne Hazes

Model plaatst foto met cellulitis: Ik heb al sinds mijn twaalfde putjes

17:33 Model Sophie Turner is doodeerlijk over haar figuur. Ze plaatste een foto van zichzelf op Instagram waarop de putten in haar benen duidelijk te zien zijn. ,,Cellulitis is natuurlijk. We moeten het niet langer zien als iets walgelijks”, aldus het Britse plus-size-model.