Kijkers Droomhuis Gezocht in shock om primitief Fins blokhutje

Dat Birgitta (Gitta voor intimi) een blokhutje in de bossen van Lapland wenste, zorgde voor nogal wat commotie. ,,De natuur geeft mij alles wat ik nodig heb. Ik ben snel tevreden en ik hoef ook geen buren’’, aldus de buschauffeuse, die in Nederland op een camping woont. Dat de Finse huisjes slecht bereikbaar zijn en zeer primitief zijn ingericht, deert Gitta weinig. Zelfs als Sybrand de situatie nog maar eens omschrijft. ,,Het heeft geen elektriciteit. Wel een houtkachel, maar dat is dan ook gelijk je keuken. Dit is het dus’’, vertelt hij haar als ze in het derde hutje staan, met een vraagprijs van 20.000 euro.

‘Scary’

Kijkers snappen er niets van en laten via Twitter van zich horen. ,,Lijkt me leuk, zo’n blokhut. Een nachtje. Best romantisch. Tot je telefoon leeg is en je moet plassen’’, schrijft kijker Eva. Ene Ben spreekt van een bijzondere situatie. ,,Iemand die hier in alle weelde kan leven en dan hiervoor kiest. Eenzaam en levend worden opgevreten door de muggen.’’ Een ander noemt het ‘scary shit’. ,,Zo afgelegen midden in de bossen en alleen maar per boot bereikbaar’’, luidt de conclusie over huisje 1. ,,Ik zou iedere nacht met een bijl in mijn hand rechtop in bed zitten.’’