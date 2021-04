Kijkcijfers Oscaruitreiking naar historisch dieptepunt in VS

‘VI-man­nen twee keer per avond op tv tijdens EK’

26 april De mannen van Veronica Inside zullen tijdens het EK voetbal twee keer op één avond te zien zijn op SBS 6. ,,We gaan,” aldus Johan Derksen die met Wilfred Genee en René van der Gijp het vaste trio vormt, ,,om half negen voorbeschouwen op de wedstrijden en zullen dan om elf uur ‘s avonds terugkeren. Die uitzending duurt vijf kwartier, dus dan zijn we om kwart over twaalf klaar.”