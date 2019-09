Kijkcijfers Beau zakken naar dieptepunt

De show ging deze maand van start met 650.000 kijkers, maar dit aantal was een week later bijna gehalveerd. Ook maandag viel Beau, die onder anderen vlogster Nienke Plas en Quote-hoofdredacteur Sander Schimmelpennick te gast had, weer buiten de lijst met de 25 best bekeken programma’s van de dag.



Vorige week beleefde Beau nog een flinke kijkcijferboost dankzij het programma dat vóór hem werd uitgezonden. De finale van The Voice Senior was vrijdagavond te zien op RTL 4 en de winnaar werd bij Beau bekendgemaakt voor het oog van 853.000 kijkers.



Een schrale troost voor Van Erven Dorens is dat zijn voorganger het nog slechter deed. Twan Huys trok op zijn dieptepunt met RTL Late Night slechts 188.000 kijkers. Het kijkcijferdieptepunt van Humberto Tan lag op 297.000 kijkers.